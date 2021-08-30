Fernando Muslera'nın Kasımpaşa kabusu bitmedi

Galatasaray'da sezona iyi bir giriş yapamayan Muslera, Kasımpaşa karşısında kritik kurtarışlara imza atsa da kalesinde 2 gol görmekten kurtulamadı.



Tecrübeli eldivenin, Süper Lig kariyerinde Trabzonspor (20 maçta 24 gol) ile birlikte en fazla gol yediği iki takımdan biri Kasımpaşa oldu (17 maçta 24 gol).



Fernando Muslera, bu sezon takımının tüm resmi maçlarında forma giydi.



