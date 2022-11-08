Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, geleceği ile ilgili konuştu. Uruguay formasıyla Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Muslera, turnuvadaki hedeflerinden bahsettiği bir söyleyişinin son bölümünde Galatasaray ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından Uruguay'a dönmeyi düşündüğünü belirtti.



2011 yılından beri Sarı-Kırmızılı formayı giyen 36 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında bitiyor. Galatasaray, 2011 yılında Muslera'nın bonservisi için Lazio'ya 6 milyon 750 bin euro ödeme yapmıştı.



Bu ödemenin yanı sıra Lorik Cana da İtalyan kulübüne göndermişti. Bu sezon 12 maçta forma giyen deneyimli isim kalesinde tam 10 gol gördü. Transfermarkt verilerine göre Muslera'nın güncel piyasa değeri 1 milyon 700 bin euro.



