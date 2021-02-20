Fernando Muslera: Nam-ı diğer 'DUVAR'

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Aytemiz Alanyaspor karşısında gösterdiği performansla bir kez daha takımının en çok öne çıkan ismi oldu.13 Haziran 2020'de oynanan Rizespor maçında sakatlanan Uruguaylı kaleci, uzun süren sakatlığına rağmen adeta bıraktığı yerden geri döndü. Galatasaray, Muslera'nın oynadığı son 7 maçta 7 galibiyet aldı.Bu 7 maçta Muslera, kalesine gelen 30 şutun sadece 3'ünde gol izni verdi. 27 kurtarış yapan Muslera, yüzde 90'lık bir kurtarış oranı yakaladı. Muslera, bu 7 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı ve 1 penaltı vuruşunda da gole izin vermedi.