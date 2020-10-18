Fernando Muslera ile ömürlük imza

Ağustos 2011'de Galatasaray'a gelen, sarı-kırmızılı takımda en fazla forma giyen yabancı olan ve kaptanlığa kadar yükselen Fernando Muslera 'ömürlük imza' atmaya hazırlanıyor.



Sakatlığının ardından aralık ayı başında sahalara dönmesi planlanan 34 yaşındaki Uruguaylı kaleci ile eldivenlerini astıktan sonra da yola devam edilecek. Nando'nun 361 resmi maça çıktığı Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2021'de sona eriyor. Sarı-kırmızılılar, kaptanı ile önce sözleşme yenileyecek.



MÜJDE TERİM'DEN

Edinilen bilgiye göre bu kontratın ucu açık olacak. Muslera, istediği zaman kariyerine noktayı koyacak. Ancak Galatasaray'da yola antrenör olarak devam edecek.



Bu konudaki müjde de Fatih Terim'den geldi:



"Galatasaray için bir oyuncudan, takım kaptanından daha fazlası. Sembol isimlerin arasına girdi. Muslera ile konuştum. İleride ekibimde olmasından büyük mutluluk duyarım. Kaleci antrenörlüğü bizde bir departman halini aldı. O departmanda olacağına inanıyorum."



ARDA'YA GÜVENİ TAM

Altyapısından yetiştiği Galatasaray'a 9 yıl sonra geri dönen Arda Turan'ın yaşadığı değişim, Teknik Direktör Fatih Terim'i de sevindirdi. Deneyimli çalıştırıcının "Sahada ve içerideki liderliğinden beklentilerim var. Ciddi bir çaba harcadığını görüyorum. Uzun zamandır maç oynamıyor. Kondisyon eksiği olmasına rağmen arayı kapatmak için çaba harcadığını görüyorum. Çabası, yeteneğiyle birleşince Arda kendi küllerinden doğacaktır" şeklindeki sözlerine deneyimli oyuncunun teşekkür ettiği öğrenildi.



