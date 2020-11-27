Galatasaray'da Muslera'nın dönüşü dört gözle bekleniyor.
Sarı-kırmızılılar Uruguaylı eldivenin yokluğunda geçen sezon şampiyonluğun kaçırdı, bu sezon da puan olarak geride kaldı.
Annesinin vefatından sonra ülkesi Uruguay'a dönen Muslera'dan ise iyi haberler gelmeye başladı.
Babasının çalıştığı Montevideo City Torque takımıyla beraber idmanlara başlayan Uruguaylı kalecinin ikinci yarının ilk maçına hazır olacağı bildirildi.
Sarı-kırmızılılar Uruguaylı eldivenin yokluğunda geçen sezon şampiyonluğun kaçırdı, bu sezon da puan olarak geride kaldı.
Annesinin vefatından sonra ülkesi Uruguay'a dönen Muslera'dan ise iyi haberler gelmeye başladı.
Babasının çalıştığı Montevideo City Torque takımıyla beraber idmanlara başlayan Uruguaylı kalecinin ikinci yarının ilk maçına hazır olacağı bildirildi.