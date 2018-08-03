MUSLERA YÜZDE 69 KURTARDI!

Fernando Muslera'ya gelen teklifler bir yenisi daha eklendi.Roma'nın takımdan ayrılan Alisson'un yerine Uruguaylı kaleciyi alacağı iddia edilirken İtalya'dan bir iddia daha geldi. Napoli'nin 22 milyon euro'ya Udinese'den aldığı Alex Meret'in omzundan yaşadığı sakatlık sonrasında sahalara ne zaman döneceğinin belli olmaması üzerine Carlo Ancelotti'nin bir liste verdiği belirtildi.Bu listede Ochoa ile Muslera'nın isimlerinin de yer aldığı iddia edildi.Geçtiğimiz sezon 33 lig maçında sahaya çıkan Muslera bu maçlarda kalesinde 33 gol gördü. Uruguaylı file bekçisi 13 maçta kalesini gole kapatırken, yüzde 69 gibi yüksek bir kurtarış yüzdesiyle sezonu tamamladı.