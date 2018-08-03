  •  
    F.Bahçe'yi transfer için umutlandıran açıkama
  •  
    Belhanda'nın bonservis bedeli! Bu parayı veren..
  •  
    İşte Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi!
  •  
    "Eğer Beşiktaş'tan teklif gelirse, onu göndeririz"
  •  
    "Transfer olmazsa bu sezon şampiyonluk yok"

Fernando Muslera için İtalya'dan flaş iddia!

Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera'ya gelen teklifler bir yenisi daha eklendi.

Fernando Muslera için İtalya'dan flaş iddia!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ağustos 2018 09:13
Fernando Muslera'ya gelen teklifler bir yenisi daha eklendi.

Roma'nın takımdan ayrılan Alisson'un yerine Uruguaylı kaleciyi alacağı iddia edilirken İtalya'dan bir iddia daha geldi. Napoli'nin 22 milyon euro'ya Udinese'den aldığı Alex Meret'in omzundan yaşadığı sakatlık sonrasında sahalara ne zaman döneceğinin belli olmaması üzerine Carlo Ancelotti'nin bir liste verdiği belirtildi.

Bu listede Ochoa ile Muslera'nın isimlerinin de yer aldığı iddia edildi.

MUSLERA YÜZDE 69 KURTARDI!

Geçtiğimiz sezon 33 lig maçında sahaya çıkan Muslera bu maçlarda kalesinde 33 gol gördü. Uruguaylı file bekçisi 13 maçta kalesini gole kapatırken, yüzde 69 gibi yüksek bir kurtarış yüzdesiyle sezonu tamamladı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için