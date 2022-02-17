Fernando Muslera için hedef Avrupa

Galatasaray'da geçen hafta düz koşulara başlayan Fernando Muslera, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni transfer Inaki Pena'dan memnun olan teknik heyet, Muslera'nın dönüşü için acele etmeyecek.
15 gün içinde hazır olması beklenen Uruguaylı'nın 10 Mart'taki Avrupa Ligi maçına yetişmesi bekleniyor.
Yeni transfer Inaki Pena'dan memnun olan teknik heyet, Muslera'nın dönüşü için acele etmeyecek.
15 gün içinde hazır olması beklenen Uruguaylı'nın 10 Mart'taki Avrupa Ligi maçına yetişmesi bekleniyor.