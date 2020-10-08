Fernando Muslera için geri dönüş tarihi öne çekildi

Muslera'nın iyileşme sürecinin beklenenden çok daha iyi gittiği ve kasım ayında dönebileceği belirtildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Fernando Muslera için geri dönüş tarihi öne çekildi
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08 Ekim 2020 11:44
Sürpriz bir şekilde lisansı çıkarılan Muslera'nın iyileşme sürecinin beklenenden çok daha iyi gittiği belirtiliyor. Uruguaylı eldivenin kasımda dönüş ihtimalinin doğduğu öğrenildi.

Muslera, kasım ayında geri dönmeyi başarırsa Sivasspor maçı için formaya aday duruma gelecek.

AĞIR İDMANLARA BAŞLADI

Fernando Muslera ağır sakatlığı sonrası ameliyat olmuştu. Operasyon sonrası hemen idmanlara başlayan Uruguaylı eldivenin her geçen gün daha iyi seviyeye geldiği öğrenildi.

TFF'YE BİLDİRİLEN YABANCILAR

Aslan'ın ilk devre kullanabileceği yabancı oyuncuları: Fernando Muslera, Omar Elabdelloui, Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Ryan Donk, Marcelo Saracchi, Oghenekaro Etebo, Younes Belhanda, Ryan Babel, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Diagne, Falcao.



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