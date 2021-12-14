Fernando Muslera için açıklama

Galatasaray Kulübü, Fernando Muslera'nın sağlık durumunu paylaştı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera için açıklama
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14 Aralık 2021 13:02
Galatasaray Kulübü, Sivasspor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Uruguaylı kalecininin sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildiği duyuruldu.

Christian Luyindama'nın MR tetkiklerinin ise dizindeki ödemin geçmesinin ardından çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası gerçekleşecek tedavi ile birlikte 8-10 hafta içerisinde sahalara dönmesi bekleniyor.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera'nın bugün sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışma pozisyonunun ardından sol dizinde esneme oluşan ve günü anti-ödem tedavisiyle geçiren oyuncumuz Christian Luyindama'nın MR tetkikleri ise dizindeki ödemin geçmesinin ardından yarın gerçekleştirilecektir."


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