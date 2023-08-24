Fernando Muslera hatasız oynadı!

Galatasaray, Molde karşısında 1-0'dan geri dönüp, 2-1 öne geçtiği bölümde müthiş bir futbol ortaya koydu.
Ancak mücadele genelinde ise Sarı-Kırmızılı takım adeta alarm verdi. Savunmada yapılan basit hatalar, orta sahanın kolay geçilmesi nedeniyle Norveç ekibinin oyuncuları, Sarı Kırmızılı ekip kalesine kolaylıkla hücum etti.
Uruguaylı eldiven, kalesinde gördüğü gollere rağmen hatasız oynadı. 37 yaşındaki kaleci, yaptığı kurtarışlar ile Aslan'ı ayakta tutan isim oldu.
Öte yandan tecrübeli file bekçisinin, 5 maçlık gol yememe serisi de Molde karşısında son bulmuş oldu.
Ancak mücadele genelinde ise Sarı-Kırmızılı takım adeta alarm verdi. Savunmada yapılan basit hatalar, orta sahanın kolay geçilmesi nedeniyle Norveç ekibinin oyuncuları, Sarı Kırmızılı ekip kalesine kolaylıkla hücum etti.
Uruguaylı eldiven, kalesinde gördüğü gollere rağmen hatasız oynadı. 37 yaşındaki kaleci, yaptığı kurtarışlar ile Aslan'ı ayakta tutan isim oldu.
Öte yandan tecrübeli file bekçisinin, 5 maçlık gol yememe serisi de Molde karşısında son bulmuş oldu.