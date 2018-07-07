Fernando Muslera: ''Hatam yüzünden ümitlerimiz yıkıldı...''

çeyrek final maçında Fransa'nın attığı 2. golde hatalı bir gol yiyen, maçın ardından Uruguay basınına açıklamalarda bulundu.Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Muslera, takım arkadaşları ve taraftarlardan özür dilerkendiye konuştu.Geleceğe yönelik olumlu açıklamalarda bulunan Uruguaylı kaleci,dedi.Fransa maçındaki hatalı golünün ardından Uruguay cephesi'ya destek olduklarını gösteren açıklamalarda bulunmuştu.Fernando Muslera hakkında konuşan Diego Godin,ifadelerini kullanmıştı.Urugua Teknik Direktörü Tabarez de Muslera'ya sahip çıkarkendedi.