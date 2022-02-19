Fernando Muslera geri sayıma geçti!

Sakatlığı sebebiyle 13 Aralık'tan bu yana takımdan ayrı olan Fernando Muslera, yavaş yavaş geri dönmeye hazırlanıyor.
Sahada kaleci antrenörleriyle çalışmaya başlayan 35 yaşındaki file bekçisi, takım izinli olmasına rağmen Florya'da yağmur altında çalıştı.
Özellikle Barcelona'dan Pena kiralandıktan sonra ciddi bir forma rekabeti yaşama ihtimali ortaya çıkan Uruguaylı kaleci, 2-3 hafta içerisinde takıma katılmayı ve formasını geri almayı hedefliyor.
Sahada kaleci antrenörleriyle çalışmaya başlayan 35 yaşındaki file bekçisi, takım izinli olmasına rağmen Florya'da yağmur altında çalıştı.
Özellikle Barcelona'dan Pena kiralandıktan sonra ciddi bir forma rekabeti yaşama ihtimali ortaya çıkan Uruguaylı kaleci, 2-3 hafta içerisinde takıma katılmayı ve formasını geri almayı hedefliyor.