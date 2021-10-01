Marsilya deplasmanında oyuna damga vuran performanslardan biri, Fernando Muslera'ya aitti.



Sezona çok kötü bir başlangıç yapan, hem Galatasaray hem de Uruguay formasıyla üst üste hatalı goller yiyerek hayal kırıklığı yaratan tecrübeli eldiven, son haftalardaki toparlanma sürecini Fransa'da sürdürmeyi başardı. Muslera'nın özellikle ilk yarıda Cengiz Ünder'in nefis vuruşunda köşeye uzanarak yaptığı kurtarış, maçın kırılma anlarından biri oldu.



Cengiz'in şutu dışında iki önemli kurtarış daha yapan Muslera'nın dün akşamki performansı, skordan bağımsız olarak sezonun geri kalan kısmı adına Galatasaray'a ümit verdi.



Cengiz'le sohbet etti



Bu arada Muslera, hem tribün olaylarının yaşandığı anlarda hem de maç sonunda, Süper Lig 'den tanıdığı Cengiz Ünder'le uzun süre sohbet etti. Uzatma anlarında oyunu geciktirdiği gerekçesiyle sarı kart gören Muslera, soyunma odasına doğru giderken takım arkadaşlarını da ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik etti.



