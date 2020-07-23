Fernando Muslera: 'Galatasaray'da kalmamı istiyorlar'

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, ülke basınına açıklamalarda bulundu.



novauruguay'a konuşan Muslera, yaşadığı sakatlığın çok üzüntü verici olduğunu söyledi. Ayağı kırıldığı anda çok acı çektiğini belirten 34 yaşındaki kaleci, "Sakatlanmaya alışkın bir oyuncu değilim, bu yeni bir durum ve en kötüsü iyileşme süresi, uzun sürecek. Bu zamanda sakin kalmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.



YÜREKLERE SU SERPTİ!



Fernando Muslera, kendisine yöneltilen "Uruguay'da yeniden futbol oynayacak mısın?" sorusuna ise verdiği cevapla Galatasaraylı taraftarların yüreğine adeta su serpti. U



ruguay'a futbolcu olarak dönmesinin zor olduğunun altını çizen Nando, "Uruguay'da futbol oynamaya dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum. 10 yıldır Galatasaray'dayım, burada bir arkadaş ağım olduğu için bir oyuncudan daha fazlasını hissediyorum. Burada emekli olmamı ve kulüpte çalışmaya devam etmemi istiyorlar" ifadelerini kullandı.



DÖNÜŞ TARİHİ 2021 ŞUBAT



Pandemi sonrasında oynanan Çaykur Rizespor maçında rakip takımın golcüsü Skoda ile çarpışan Fernando Muslera'nın bacağındaki tibia ile fibula kemikleri kırılmıştı. Nando'nun sahalara geri dönüş tarihi ise Şubat 2021 olarak tahmin ediliyor. Galatasaray'la olan sözleşmesi 2021'in Haziran'ında sona erecek olan Muslera, Selçuk'un futbolu bırakmasıyla birinci kaptanlığa yükseldi. Uruguaylı kaleci ile Sarı-Kırmızılılar'ın yeni sözleşme için önümüzdeki günlerde görüşeceği belirtildi.



