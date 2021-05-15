Fernando Muslera: "Galatasaray ruhu bu"

Galatasaray'ın 2. tamamladığı sezonun ardından Fernando Muslera konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera: 'Galatasaray ruhu bu'
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15 Mayıs 2021 22:58
Galatasaray'da Fernando Muslera, averajla 2. tamamladıkları sezonun ardından açıklamalarda bulundu.

Sonuna kadar mücadele ettiklerini kaydeden Muslera, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Şampiyon oldular. Sezonun ilk başında takımımın yanında değildim. Arkadaşlarımla gurur duydum. Çok uzun bir sezon oldu. Başta Fatih Hoca, yardımcılar, tüm takım arkadaşlarım ve bizim başarımız için çalışan herkese teşekkür ediyorum Son dakikaya kadar mücadele ettik. Galatasaray'a yakışan ve Galatasaray ruhu bu." dedi.


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