Fernando Muslera: ''Galatasaray'da 16 kupam var''

Galatasaray'ın file bekçisi Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde basın toplantısında konuştu.
''BENİ MUTLU EDİYOR''
Muslera son olarak, ''Futbol çok değişti. Antrenörlerin hepsi kaleci aynı zamanda bir oyuncu, oyuna katılması lazım. Benim yaşımda çok keyifli bir şey, sadece ellerimle değil aynı zamanda ayaklarımla takımın bir parçası olabilmek. Okan Hocamın bunu yaptırıyor olması beni geliştirdi. Kendimi rahat ve mutlu hissediyorum. Çok fazla oyuna katılabiliyorum. Bu beni çok mutlu ediyor.'' sözlerini sarf etti.
Muslera, "Bizim için şüphesiz ki Galatasaray her zaman en yukarıda olmalıdır. Yarın bir kere daha bu finalde bir kupa için mücadele edeceğiz. Hepimiz çok mutluyuz. Uzun bir yıl oldu bizim için. Birçok an yaşandı. Bu yılın sonunda bir kupa daha eklemek için büyük bir gurur olacak. Çok büyük bir maç olacak. Başarılı olmak, kazanmak istiyoruz. Bunun için hazırlandık." dedi.
''TEK MOTİVASYON KUPA KAZANMAKTIR''Sözlerine devam eden Muslera, "Ben 16 tane kupa kazandım Galatasaray'da. Futbolcuysanız tek motivasyon kupa kazanmaktır. Başka bir motivasyon yok sahaya çıkmak için. Kendi şartlarını, kendi kondisyonunu göstermek. Tabii ki rakibine karşı da özel çalışmak. Fenerbahçe ile tarihi bir derbi oynayacağız. Oyuncu için fazla konuşmaya gerek yok. İki takımda da çok kupalar kazanmış oyuncular var. Burada Türkiye'yi temsil edeceğiz. Daha fazla motivasyona ihtiyaç yok. İstanbul'da çok büyük beklenti var, bakalım ne olacak." ifadelerini kullandı.
''BENİ MUTLU EDİYOR''
Muslera son olarak, ''Futbol çok değişti. Antrenörlerin hepsi kaleci aynı zamanda bir oyuncu, oyuna katılması lazım. Benim yaşımda çok keyifli bir şey, sadece ellerimle değil aynı zamanda ayaklarımla takımın bir parçası olabilmek. Okan Hocamın bunu yaptırıyor olması beni geliştirdi. Kendimi rahat ve mutlu hissediyorum. Çok fazla oyuna katılabiliyorum. Bu beni çok mutlu ediyor.'' sözlerini sarf etti.
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