Fernando Muslera: ''Galatasaray'da 16 kupam var''

Muslera, "Bizim için şüphesiz ki Galatasaray her zaman en yukarıda olmalıdır. Yarın bir kere daha bu finalde bir kupa için mücadele edeceğiz. Hepimiz çok mutluyuz. Uzun bir yıl oldu bizim için. Birçok an yaşandı. Bu yılın sonunda bir kupa daha eklemek için büyük bir gurur olacak. Çok büyük bir maç olacak. Başarılı olmak, kazanmak istiyoruz. Bunun için hazırlandık." dedi.

''TEK MOTİVASYON KUPA KAZANMAKTIR''