Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında herkes tarafından eleştirilen bir futbol ortaya koyarken yediği gol de çok konuşuldu.Djalma sahalarda ender görülen bir vuruşa imza atsa da Muslera'nın o kadar uzaktan çekilen bir şuta yetişememesi ve önde yakalanması tepki topladı. Ancak bu Muslera'nın bu sezonki ilk hatası da değildi.Taraftarın sevgilisi olan ve 2011'den bu yana Galatasaray'ın kalesini koruyan Muslera'ya bir dönem başarılı performansından dolayı "Haksız rekabet" deniliyordu. Fakat son iki sezondur Muslera'da gözle görülür bir düşüş var ve bu sezon özellikle kritik maçlardaki hataları takıma menfi yönde yansıdı.Galatasaray ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan ve senelik 3 milyon 575 bin avro garanti ücret alan Muslera 3-0'lık Akhisar, 2-2'lik Fenerbahçe, 1-1'lik Başakşehir ve 2-0'lık Schalke maçlarında kariyerine yakışmayacak hatalar yapmıştı.