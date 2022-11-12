Fernando Muslera: 'En iyi maçımızdı'

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Başakşehir maçının ardından görüşlerini aktardı.



Uruguaylı eldiven, şu ifadeleri kullandı;



"Galatasaray'ın ligde en iyi maçıydı. Her şeyi iyi ve doğru yaptık. Zamanla gelişiyoruz. Kalite çok iyi. Çalışmayı seven ve Galatasaray için her şeyini veren oyuncular var. Doğru insanlarla çalışınca, her şey iyiye gidiyor tabii ki."





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