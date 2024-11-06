Fernando Muslera dönüyor

3 maçlık cezası sona eren Fernando Muslera, Tottenham maçında Galatasaray'ın kalesini koruyacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera dönüyor
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06 Kasım 2024 12:54
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, perşembe akşamı oynanacak mücadelede forma giyebilecek.

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı.

PAOK, RFS ve Elfsborg müsabakalarıyla cezasını çeken Muslera, Tottenham maçıyla Avrupa'da kaleyi koruyabilecek.

Muslera'nın yokluğunda söz konusu maçlarda Galatasaray'ın kalesinde Günay Güvenç görev yaptı.

 

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