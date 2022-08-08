Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



"ORGANİZE BİR TAKIM VARDI"



Mücadeleyi değerlendiren Fernando Muslera "Çok zor bir maçtı. Büyük bir takıma karşı oynadık. Rakibimizi yendik. Bunun için mutluyuz. Çok organize bir takım vardı. Onlara karşı oynamak zorluydu. Hava durumu da bizi zorladı. 3 puanı aldık ve umutluyuz. Birlikte oynamaktan keyif alıyoruz." dedi.



"TORREIRA İÇİN REFERANS OLDUM, BÜYÜK OYUNCU"



"Lucas Torreira için neler söylemek ister?" sorusunu yanıtlayan Fernando Muslera "Onunla konuştuk. Birlikte oynamaktan mutlu olacağım. Dursun Başkanımız ve Erden Bey çok uğraştı. Çok büyük bir oyuncu. Gelmesi için referans oldum. Bizim için harika olacak ve güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum." açıklamasını yaptı.





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