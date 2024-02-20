Fernando Muslera'dan kariyer rekoru

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'ın deneyimli eldiveni Fernando Muslera, kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Uruguaylı kaleci, Süper Lig'de maç başına 0.56 gol yiyerek kariyer rekorunu kırdı. Muslera ayrıca Avrupa'da da en az gol yiyen 3. kaleci.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera'dan kariyer rekoru
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20 Şubat 2024 13:13
Son güncelleme 20 Şubat 2024 15:18
Galatasaray, Fernando Muslera'nın başarılı performansının da büyük etkisiyle Süper Lig ve Avrupa'da şampiyonluk kovalarken Uruguaylı eldiven kariyer sezonunu yaşıyor.

MUSLERA EN İYİ PERFORMANSINDA

Galatasaray'daki 13. sezonunu yaşayan Muslera, kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. Süper Lig'de çıktığı 25 karşılaşmada yediği 14 golle maç başına 0,56 ortalama yakalayan tecrübeli eldiven, geçmiş sezonlara göre en iyi performansını sergiledi. Sarı-kırmızılılarda şampiyonluk yaşadığı ilk sezonunda (2011-12) kalesinde maç başına 0,7 gol gören Muslera, bu ortalamayı geride bırakmayı başardı. Muslera'nın maç başına yediği gol ortalamaları; 2019-20 sezonunda 0,73, 2022-23 sezonunda 0,79, 2013-14 sezonunda ise 0,86 oldu. Tecrübeli kalecinin Galatasaray formasıyla sezonlara göre Süper Lig'de yediği gol sayıları ve maç başı ortalamaları şöyle;

SEZON MAÇ SAYISI YEDİĞİ GOL
MAÇ BAŞI ORTALAMA
2023-24 25 14 0,56
2022-23 33 26 0,79
2021-22 25 31 1,24
2020-21 22 20 0,91
2019-20 26 19 0,73
2018-19 33 32 0,97
2017-18 33 33 1
2016-17 34 40 1,18
2015-16 33 46 1,39
2014-15 32 34 1,06
2013-14 29 25 0,86
2012-13 33 33 1
2011-12 33 23 0,7
 

AVRUPA'DA İLK 3'TE

Muslera, bu sezon Avrupa'nın önde gelen liglerinde maç başına en az gol yiyen kaleciler arasında ilk 3'e girdi. Uruguaylı file bekçisi, yerel liginde en az 20 maça çıkan kaleciler hesaba katıldığında Hollanda ekibi PSV'den Arjantinli Walter Benitez ve İtalya'nın Inter takımından İsviçreli Yann Sommer ile ilk 3'te yer aldı. Kalesinde 10 gol gören Benitez 0,45, 12 gol yiyen Sommer 0,5 ve 14 gole engel olamayan Muslera 0,56 maç başı ortalama tutturdu. Avrupa'nın önde gelen liglerinde maç başına en az gol yiyen ilk 10 kaleci ve ortalamaları şu şekilde:

KALECİ TAKIM MAÇ SAYISI YEDİĞİ GOLLER MAÇ BAŞI ORTALAMA
Walter Benitez PSV 22 10 0,45
Yann Sommer Inter 24 12 0,5
Fernando Muslera Galatasaray 25 14 0,56
Marcin Bulka Nice 22 15 0,68
Wojciech Szczesny Juventus 23 16 0,7
Lukas Hradecky Bayer Leverkusen 21 15 0,71
Diogo Costa Porto 22 16 0,73
Michele Di Gregorio Monza 22 17 0,77
Lucas Chevalier Lille 22 17 0,77
Vanja Milinkovic-Savic Torino 23 18 0,78


 
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