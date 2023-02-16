Balıkesirspor U15 takımında forma giyen Eren Mert Yıldız, rakibiyle girdiği ikili mücadelede başına aldığı darbeyle sakatlanmıştı. Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, genç futbolcuya imzalı formasını yollayarak moral verdi.



İnegölspor ile oynanan maçta başına aldığı darbeyle sakatlanan Balıkesirsporlu 15 yaşındaki futbolcu Eren Mert Yıldız, uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü. Eren Mert, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Tedavisine evde devam edilen ve 16 yaşına giren genç futbolcuya doğum gününde antrenörleri sürpriz yaptı. Uruguaylı Fernando Muslera'nın imzalı forması Mert Eren'e hediye edildi. G.Saray'ın tecrübeli kaptanı Fernando Muslera, gönderdiği imzalı formayla Eren Mert'e hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de doğum gününü kutladı.



