Fernando Muslera'dan geçit yok!

Galatasaray ilk 3 haftada başarılı bir grafik çizdi. Ligde çıktığı 3 karşılaşmada rakipleri, toplamda 34 şut çekip 11 isabetli şut yakaladı.
Sarı-kırmızılı takım ise bu 3 karşılaşmada toplamda 48 şut çekip bu şutların 13'ünde isabet buldu, 5 gol atıp gol yemedi.
Sarı kırmızıllı takımın file bekçisi Fernando Muslera etkili kurtarışlarıyla eski günlerini aratmadı.
Galatasaray yönetiminin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Muslera ile yeni bir kontrat imzalanacak.
Sarı-kırmızılı takım ise bu 3 karşılaşmada toplamda 48 şut çekip bu şutların 13'ünde isabet buldu, 5 gol atıp gol yemedi.
Sarı kırmızıllı takımın file bekçisi Fernando Muslera etkili kurtarışlarıyla eski günlerini aratmadı.
Galatasaray yönetiminin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Muslera ile yeni bir kontrat imzalanacak.