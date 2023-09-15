Fernando Muslera'dan geçit yok!

Galatasaray'da başarılı file bekçisi Fernando Muslera, rakiplerine geçit vermiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera'dan geçit yok!
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15 Eylül 2023 11:15
Galatasaray ilk 3 haftada başarılı bir grafik çizdi. Ligde çıktığı 3 karşılaşmada rakipleri, toplamda 34 şut çekip 11 isabetli şut yakaladı.

Sarı-kırmızılı takım ise bu 3 karşılaşmada toplamda 48 şut çekip bu şutların 13'ünde isabet buldu, 5 gol atıp gol yemedi.

Sarı kırmızıllı takımın file bekçisi Fernando Muslera etkili kurtarışlarıyla eski günlerini aratmadı.

Galatasaray yönetiminin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Muslera ile yeni bir kontrat imzalanacak. 

 
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