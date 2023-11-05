Fernando Muslera'dan Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'da önemli maçların arefesinde kritik isimlerindeki sakatlıklar, keyifleri kaçırdı. Sarı-kırmızılıların Kasımpaşa ile oynadığı Süper Lig maçında rakibinin darbesiyle karşılaşan Fernando Muslera acı içerisinde oyundan çıkmıştı. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Uruguaylı kalecinin sol dirsek ekleminde çıkık oluştuğunu ve saha içerisinde yerine taktıklarını açıklamıştı.
'KIRIĞA RASTLANMAMIŞTIR'
Kaptan Muslera'nın önceki yapılan tetkiklerinde gerçek durumu ortaya çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan Fernando Muslera'nın bugün (dün) sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır.
TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Yapılan ilk değerlendirmede eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir. Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır" denildi.
BAYERN MÜNİH VE HATAY MAÇLARINDA YOK
Deneyimli eldivenin, Şampiyonlar Ligi'nde 8 Kasım'da oynanacak Bayern Münih karşılaşmasında yer alamayacağı, bunun sonrasında Hatayspor ile yapılacak Süper Lig mücadesinde de forma giyemeyeceği ifade edildi. Uruguaylı file bekçisinin yerine, Günay Güvenç'in görev yapacağı belirtildi.
Sezon başında transfer edilen 32 yaşındaki kaleci, bu sezon Kasımpaşa maçı dışında hiçbir resmi karşılaşmada forma giymedi.
'KIRIĞA RASTLANMAMIŞTIR'
Kaptan Muslera'nın önceki yapılan tetkiklerinde gerçek durumu ortaya çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan Fernando Muslera'nın bugün (dün) sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır.
TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Yapılan ilk değerlendirmede eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir. Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır" denildi.
BAYERN MÜNİH VE HATAY MAÇLARINDA YOK
Deneyimli eldivenin, Şampiyonlar Ligi'nde 8 Kasım'da oynanacak Bayern Münih karşılaşmasında yer alamayacağı, bunun sonrasında Hatayspor ile yapılacak Süper Lig mücadesinde de forma giyemeyeceği ifade edildi. Uruguaylı file bekçisinin yerine, Günay Güvenç'in görev yapacağı belirtildi.
Sezon başında transfer edilen 32 yaşındaki kaleci, bu sezon Kasımpaşa maçı dışında hiçbir resmi karşılaşmada forma giymedi.