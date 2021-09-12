Fernando Muslera'dan büyük fedakarlık!

Fernando Muslera yine önemli bir fedakarlığa imza attı. Copa America'da forma giymesine karşın G.Saray'ın Avrupa eleme maçlarını göz önüne alarak tatilini kısa kesip İstanbul'a gelen Uruguaylı file bekçisi, milli takım dönüşünde de direkt kafileye katılıp Trabzon'a gitti.



AYAĞININ TOZUYLA TRABZON'A GiTTi



Perşembeyi cumaya bağlayan gece 01.30'da Uruguay ile Dünya Kupası grup eleme maçına çıkan Muslera, dün akşam ancak İstanbul'a varabildi. Tam 12 bin 103 kilometre uzaklıkta olan Montevideo'dan Muslera ancak 15 saatlik bir uçuş ile İstanbul'a ulaştı. Takımla idmana çıkmadan uzun yol ve yorgunluğuna karşın takımla Trabzon'a gitti. Muslera'nın oynayıp oynamayacağına Fatih Terim karar verecek.



Galatasaray'ın diğer kaptanı Arda Turan ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.



Sol ayak bileğindeki iç yan bağ hasarı nedeniyle tedavisi süren tecrübeli futbolcu, Trabzon seyahati öncesi koltuk değnekleriyle takımı ziyaret ederek Fatih Terim ile sohbet gerçekleştirdi.



FATİH TERİM SADECE 1 KEZ YENİLDİ!



Fatih Terim, Galatasaray'ın başında Trabzon deplasmanında 14. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı takım ile bordo mavililere konuk olduğu 13 mücadelede sadece 1 yenilgi gören Terim, 7 galibiyet ve 5 beraberlik karnesine sahip.



