Fernando Muslera'dan ayrılık sorusuna yanıt!

Galatasaray'ın Kayserispor'u 5-1 mağlup ettiği maçın ardından, Sarı-Kırmızılılar'ın kalecisi Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.
"ÇOK ÖNEMLİ BİR 3 PUAN"
Mücadeleyi değerlendiren Muslera, "Öncelikle çok önemli bir 3 puandı. İlk yarıda gitgelli bir maç oldu ama ikinci yarı daha kontrollüydük. Çok mutluyuz. Her maç mücadele ediyoruz. Bunun sayesinde lider olarak devam ediyoruz." dedi.
"8 PUAN FARK ÇOK ÖNEMLİ"
Fenerbahçe ile aralarındaki puan farkından bahseden Uruguaylı kaleci, "8 puan fark çok önemli. İlk yarının bitmesine 2 maç var. Uzun bir yolumuz var, Avrupa, lig, kupa var. Her hafta elimizden geleni yapmalıyız. Çok mücadele etmeye devam etmeliyiz. Çünkü, çok mücadeleci bir ligde oynuyoruz." ifadelerini kullandı.
SEZON SONU BIRACAK MI?
Sezon sonu bırakacak mısın, devam edecek misin? sorusuna ise Muslera, "İnandığım şu ki, herhangi bir şey söylemem gerekmiyor. Çok mutluyum. Çok iyi devam ediyorum. Yaptığım işi seviyorum. Sezon sonu görüşürüz. O zaman konuşmamız gerekirse konuşuruz." cevabını verdi.
"HİÇBİR ŞEY BİZE HEDİYE EDİLMİYOR"
Çok fazla çalıştıkları için kazandıklarını söyleyen file bekçisi, "Hiçbir şey Galatasaray olduğumuz için bize hediye edilmiyor. Galatasaray olduğumuz için kazanmıyoruz. Hocamız çok çalışıyor, biz çok çalışıyoruz. Yıllardır kazandıklarımız çok fazla fedakarlık sayesinde. Anahtar kelime fedakarlık!" sözlerini sarf etti.
"HER TAKTİĞE RAHATÇA ADAPTE OLURUZ"
"3'lü mü, 4'lü mü?" sorusuna ise Muslera, "Herhangi biri... Açıkçası takım arkadaşlarım her zaman iyi hissettiriyor. Ceza sahası içinde gerekli olunca ben de yardımcı oluyorum. Benim için değişen bir şey yok. Takım arkadaşlarım nasıl rahat hissediyorsa öyle olsun. Biz her taktiğe rahatça adapte oluruz." yanıtını verdi.
"ÇOK İYİ BİR ATMOSFER VARDI"
Muslera ayrıca, "Her Kayseri'ye geldiğimde harika karşılama oluyor, mutlu bir maçtı. Çok iyi bir atmosfer vardı stadyumda ve şehirde." ifadelerini kullandı.
"ÇOK ÖNEMLİ BİR 3 PUAN"
Mücadeleyi değerlendiren Muslera, "Öncelikle çok önemli bir 3 puandı. İlk yarıda gitgelli bir maç oldu ama ikinci yarı daha kontrollüydük. Çok mutluyuz. Her maç mücadele ediyoruz. Bunun sayesinde lider olarak devam ediyoruz." dedi.
"8 PUAN FARK ÇOK ÖNEMLİ"
Fenerbahçe ile aralarındaki puan farkından bahseden Uruguaylı kaleci, "8 puan fark çok önemli. İlk yarının bitmesine 2 maç var. Uzun bir yolumuz var, Avrupa, lig, kupa var. Her hafta elimizden geleni yapmalıyız. Çok mücadele etmeye devam etmeliyiz. Çünkü, çok mücadeleci bir ligde oynuyoruz." ifadelerini kullandı.
SEZON SONU BIRACAK MI?
Sezon sonu bırakacak mısın, devam edecek misin? sorusuna ise Muslera, "İnandığım şu ki, herhangi bir şey söylemem gerekmiyor. Çok mutluyum. Çok iyi devam ediyorum. Yaptığım işi seviyorum. Sezon sonu görüşürüz. O zaman konuşmamız gerekirse konuşuruz." cevabını verdi.
"HİÇBİR ŞEY BİZE HEDİYE EDİLMİYOR"
Çok fazla çalıştıkları için kazandıklarını söyleyen file bekçisi, "Hiçbir şey Galatasaray olduğumuz için bize hediye edilmiyor. Galatasaray olduğumuz için kazanmıyoruz. Hocamız çok çalışıyor, biz çok çalışıyoruz. Yıllardır kazandıklarımız çok fazla fedakarlık sayesinde. Anahtar kelime fedakarlık!" sözlerini sarf etti.
"HER TAKTİĞE RAHATÇA ADAPTE OLURUZ"
"3'lü mü, 4'lü mü?" sorusuna ise Muslera, "Herhangi biri... Açıkçası takım arkadaşlarım her zaman iyi hissettiriyor. Ceza sahası içinde gerekli olunca ben de yardımcı oluyorum. Benim için değişen bir şey yok. Takım arkadaşlarım nasıl rahat hissediyorsa öyle olsun. Biz her taktiğe rahatça adapte oluruz." yanıtını verdi.
"ÇOK İYİ BİR ATMOSFER VARDI"
Muslera ayrıca, "Her Kayseri'ye geldiğimde harika karşılama oluyor, mutlu bir maçtı. Çok iyi bir atmosfer vardı stadyumda ve şehirde." ifadelerini kullandı.