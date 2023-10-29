29 Ekim

Fernando Muslera'da korkulan olmadı!

Galatasaray'ın Rizespor ile karşı karşıya geldiği maçta sınırda olan Fernando Muslera, maçı kart görmeden tamamladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera'da korkulan olmadı!
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29 Ekim 2023 10:35
Galatasaray'da, Rize maçına ceza sınırında çıkan tek isim Fernando Muslera'ydı.

3 sarı kartı bulunan Uruguaylı file bekçisi, Karadeniz deplasmanında kart hatası yapmadı.

Sarı-Kırmızılı takımın kaptanı, önümüzdeki hafta Kasımpaşa mücadelesinde yine kalede olacak. Sarı-Kırmızılılar o maçın ardından ligde sırasıyla Hatay (d), Alanya ve Pendik (d) ile karşılaşacak. 



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