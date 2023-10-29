Fernando Muslera'da korkulan olmadı!

Galatasaray'da, Rize maçına ceza sınırında çıkan tek isim Fernando Muslera'ydı.
3 sarı kartı bulunan Uruguaylı file bekçisi, Karadeniz deplasmanında kart hatası yapmadı.
Sarı-Kırmızılı takımın kaptanı, önümüzdeki hafta Kasımpaşa mücadelesinde yine kalede olacak. Sarı-Kırmızılılar o maçın ardından ligde sırasıyla Hatay (d), Alanya ve Pendik (d) ile karşılaşacak.
3 sarı kartı bulunan Uruguaylı file bekçisi, Karadeniz deplasmanında kart hatası yapmadı.
Sarı-Kırmızılı takımın kaptanı, önümüzdeki hafta Kasımpaşa mücadelesinde yine kalede olacak. Sarı-Kırmızılılar o maçın ardından ligde sırasıyla Hatay (d), Alanya ve Pendik (d) ile karşılaşacak.