Fernando Muslera barut gibi!

Uçakta parfümünün kaybolduğunu ve arkadaşlarının kendisine şaka yaptığını sanan Muslera, iddiaya göre duruma sinirlenerek arkadaşlarına bağırıp çağırınca gerginlik yaşandı. Ünlü futbolcuyu, kulüp yetkilileri sakinleştirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera barut gibi!
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25 Mayıs 2023 09:17
Galatarasay kaptanı Fernando Muslera, bugünlerde barut fıçısı gibi!

Sabah'ın haberine göre; yüksek kazanç vaadiyle bir banka çalışanına 1 milyon dolara yakın para kaptıran oyuncunun, bu durum nedeniyle üzgün ve gergin olduğu konuşuluyor.

Ünlü futbolcu geçtiğimiz günlerde de takım arkadaşlarıyla tatsız bir olay yaşadı. Efendi ve kibar kişiliği ile bilinen kaleci, takım uçağında 150 dolarlık parfümünü aradı ama bulamadı.

Kendisine şaka yapıldığını düşünen oyuncu, takım arkadaşlarından bazılarına durumu sordu ama istediği yanıtı alamayınca sinirlendi.

Bağırıp çağıran futbolcuyu kulüp yetkilileri sakinleştirdi.

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