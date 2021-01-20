Fernando Muslera, 220 gün sonra kalede!

Galatasaray'da uzun süreli sakatlığını atlatan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Denizlispor maçıyla birlikte ilk 11'e geri döndü.



Fernando Muslera, GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Galatasaray benim ikinci evim oldu. Galatasaray'ı çok seviyorum. Geri dönüyorum ve yine her zaman olduğu gibi maksimumu vermek istiyorum. Kuşkusuz önceki Muslera olmak için biraz zamana ihtiyacım olacak ama içimdeki oynama isteği çok fazla. O yüzden bu süreçte sahaya dönebilmek için çok fazla fedakarlık yaptım." ifadelerini kullandı.



14 HAZİRAN'DAN BERİ SAHALARDAN UZAK



Geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran 2020'de deplasmanda yapılan Çaykur Rizespor müsabakasında kaval kemiği kırılan Uruguaylı file bekçisi, tam 220 gün sonra takımdaki yerini alacak.



Teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş ile oynadıkları derbinin ardından yaptığı açıklamada, Yukatel Denizlispor maçında Muslera'ya görev vereceğini duyurmuştu.



Galatasaray'da ayrıca Sofiane Feghouli ve Ryan Babel de tekrar ilk 11'e geri döndü.



