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Fernando Muslera: "2. Vatanım olan Türkiye..."

Galatasaray'ın Uruguaylı eldiveni Fernando Muslera'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı geldi.

Fernando Muslera: '2. Vatanım olan Türkiye...'
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29 Ekim 2018 14:02
Galatasaray'ın Uruguaylı emektar filebekçisi Fernando Muslera'dan, anlamlı Cumhuriyet Bayramı mesajı geldi.

32 yaşındaki başarılı eldiven, mesajında Türkiye için "2 Vatanım" ifadesinde yer verdi.

Muslera, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "2 Vatanım olan Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimler kutlarım." dedi.

İşte Fernando Muslera'nın o paylaşımı;



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