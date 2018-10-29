Fernando Muslera: '2. Vatanım olan Türkiye...'

Galatasaray'ın Uruguaylı emektar filebekçisi Fernando Muslera'dan, anlamlı Cumhuriyet Bayramı mesajı geldi.
32 yaşındaki başarılı eldiven, mesajında Türkiye için "2 Vatanım" ifadesinde yer verdi.
Muslera, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "2 Vatanım olan Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimler kutlarım." dedi.
İşte Fernando Muslera'nın o paylaşımı;
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32 yaşındaki başarılı eldiven, mesajında Türkiye için "2 Vatanım" ifadesinde yer verdi.
Muslera, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "2 Vatanım olan Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimler kutlarım." dedi.
İşte Fernando Muslera'nın o paylaşımı;
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın