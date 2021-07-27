Fernando Lucas Martins'te son karar Sergen Yalçın'ın

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Fernando Lucas Martins, kulübü Beijing Guoan ile yaptığı fesih görüşmelerinde sona geldi. Takımından ayrılmaya hazırlanan Brezilyalı futbolcunun, siyah-beyazlılara gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Transferde son kararı Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın verecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Fernando Lucas Martins'te son karar Sergen Yalçın'ın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Temmuz 2021 10:36
Fernando Lucas Martins
Fernando Lucas Martins
S. Moskova
Orta sahaya yapılması planlanan takviye neticesinde sezon bitiminde gündeme gelen ve geçtiğimiz ay itibariyle anlaşmaya varılan 29 yaşındaki Fernando Lucas Martins'in kulübünden bedelsiz çıkışı bekleniyordu. Brezilyalı futbolcunun, Çin ekibi Beijing Guoan ile yaptığı fesih görüşmelerinde sona geldiği ve kısa süre içerisinde işlemleri tamamlayarak bonservisini alacağını ilettiği belirtildi.

Josef de Souza'nın yakın arkadaşı olan, Alex Teixeira ile birlikte yaz tatilinde vakit geçirdikleri Lucas Fernando'nun transferinde son söz Sergen Yalçın'ın olacak. Yalçın'ın onay vermesi durumunda tecrübeli oyuncunun Beşiktaş forması giymesi bekleniyor. Kariyerine Gremio'da başlayan ve sonrasında Shakhtar Donetsk ile Avrupa macerasına çıkan orta saha oyuncusu, Sampdoria ve S.Moskova formalarını da terletti.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.