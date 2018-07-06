Fernando Hierro: ''Her şeyi denedik, benim için bir zevk oldu...''

Dünya Kupası'ndan Rusya'ya karşı elenen İspanya'nın teknik direktörü Fernando Hierro, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Turnuvanın başlamasına bir gün kala takımın başına geçen Hierro, "Her şeyi denedik, tehlike yaratamadığımızı düşünmüyorum. Bu oyuncuların başında olmak benim için bir zevkti. Devam etme kararı benim vereceğim değil, elendikten sonra ne düşündüğüm de önemli değil." şeklinde konuştu.



