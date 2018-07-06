Fernando Hierro: ''Her şeyi denedik, benim için bir zevk oldu...''

Fernando Hierro: ''Her şeyi denedik, benim için bir zevk oldu...''

Dünya Kupası'ndan Rusya'ya karşı elenen İspanya'nın teknik direktörü Fernando Hierro, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Turnuvanın başlamasına bir gün kala takımın başına geçen Hierro, "Her şeyi denedik, tehlike yaratamadığımızı düşünmüyorum. Bu oyuncuların başında olmak benim için bir zevkti. Devam etme kararı benim vereceğim değil, elendikten sonra ne düşündüğüm de önemli değil." şeklinde konuştu.

Son Dakika Haberleri
...

Hikmet Karaman'dan Brezilya'ya Kupa baklavası: ''İnşallah uğurlu gelir''
...

Tataristan'ın başkenti Kazan, Dünya Kupası'na veda ediyor
...

İngiltere ve İsveç arasındaki tarihi rekabete yeni bir sayfa ekleniyor!

...

Hırvatistan ve Rusya arasındaki 4. randevu nefes kesecek! Tarihçesi...
...

Brezilya'da talihsiz sakatlık! Dünya Kupası kadrosundan çıkartıldı!...
...

John Stones: "Gördüğüm en düzenbaz, en pis takım Kolombiya"
...

Mustafa Çulcu: "Dünya Kupası finali Cüneyt Çakır'ın"
...

Japonya'dan Galatasaray'a Nagatomo teşekkürü
...

2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek final heyecanına kalp dayanmaz! Maçlar..
...

Kolombiya halkından Dünya Kupası sonrası inanılmaz karşılaşma!
Sonuçlar
Çeyrek finaller
Uruguay
17:00
06.07.2018
 Fransa
Çeyrek finaller
Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
Video Galeri
Foto Galeri