Fernando: 'Futbola geri dönmek zor olacak'

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olarak kariyerine İspanya La Liga'da devam eden Brezilyalı Fernando, liglerin geri dönmesi ve yaşanacak zorluklar hakkında açıklamalarda bulundu.
"YETERLİ ZAMAN YOK"
11 Haziran günü Real Betis maçıyla sahaya dönecek Sevilla'da tecrübeli orta saha oyuncusu; "Sıkı çalışıyorum ve oynama ihtimalime karşı iyi hazırlanmaya çalışıyorum. Sakatlıktan kesin olarak döndüm ama fit halime kavuşmak için biraz daha zamana ihtiyacım var. Hazırlanmak için yeterince zamanımız yok ama kazanmayı umacağız çünkü tek önmli olan şey bu." dedi.
Fernando Reges, sözlerinin devamında; "Bu ara kimseye yaramadı. Yeniden sezona başlamamız lazım. Oyuncular fiziki olarak kötü durumdalar. Bu durum her takım için zor olacak." dedi.
SEVILLA-BETIS MAÇIYLA BAŞLAYACAK
La Liga yönetiminden yapılan açıklamada sezonun kaldığı yerden Sevilla - Real Betis derbisiyle perdelerini açacağı belirtilmişti. Yaklaşık 2,5 aydır koronavirüs önlemleri sebebiyle ertelenen İspanya Ligi'nde sezon finalinin ise 19 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.
Sezon sonuna 11 hafta kala La Liga'da Barcelona 58 puanla lider durumda bulunurken Real Madrid 56 puanla ikinci, Sevilla 47 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
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"YETERLİ ZAMAN YOK"
11 Haziran günü Real Betis maçıyla sahaya dönecek Sevilla'da tecrübeli orta saha oyuncusu; "Sıkı çalışıyorum ve oynama ihtimalime karşı iyi hazırlanmaya çalışıyorum. Sakatlıktan kesin olarak döndüm ama fit halime kavuşmak için biraz daha zamana ihtiyacım var. Hazırlanmak için yeterince zamanımız yok ama kazanmayı umacağız çünkü tek önmli olan şey bu." dedi.
Fernando Reges, sözlerinin devamında; "Bu ara kimseye yaramadı. Yeniden sezona başlamamız lazım. Oyuncular fiziki olarak kötü durumdalar. Bu durum her takım için zor olacak." dedi.
SEVILLA-BETIS MAÇIYLA BAŞLAYACAK
La Liga yönetiminden yapılan açıklamada sezonun kaldığı yerden Sevilla - Real Betis derbisiyle perdelerini açacağı belirtilmişti. Yaklaşık 2,5 aydır koronavirüs önlemleri sebebiyle ertelenen İspanya Ligi'nde sezon finalinin ise 19 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.
Sezon sonuna 11 hafta kala La Liga'da Barcelona 58 puanla lider durumda bulunurken Real Madrid 56 puanla ikinci, Sevilla 47 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın