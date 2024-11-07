Fernando'dan Galatasaray paylaşımı: 'Birçok şey anlatacağım'

Galatasaray'ın Brezilyalı eski yıldızı Fernando Reges, sarı kırmızılı takımla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Fernando yaptığı paylaşımda, "Az önce Galatasaray için oynadığım yılları anıyordum. Yakında sizinle o dönem hakkında daha fazla şeyler anlatacağım bir video paylaşacağım. Galatasaray her zaman kalbimde olacak bir aile!" ifadelerini kullandı.
Şu anda Brezilya'nın Internacional takımında forma giyen 37 yaşındaki orta saha, 2017 ile 2019 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.
Brezilyalı yıldız, 2019 yılında 4.5 milyon euro bonservis ücretiyle Sevilla'nın yolunu tutmuştu.
Fernando yaptığı paylaşımda, "Az önce Galatasaray için oynadığım yılları anıyordum. Yakında sizinle o dönem hakkında daha fazla şeyler anlatacağım bir video paylaşacağım. Galatasaray her zaman kalbimde olacak bir aile!" ifadelerini kullandı.
Şu anda Brezilya'nın Internacional takımında forma giyen 37 yaşındaki orta saha, 2017 ile 2019 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.
Brezilyalı yıldız, 2019 yılında 4.5 milyon euro bonservis ücretiyle Sevilla'nın yolunu tutmuştu.