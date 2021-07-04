Fernando'dan Beijing Guoan'a: 'Bırakın Beşiktaş'a gideyim'

Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi arenasında temsil edecek olan Beşiktaş, transferde önemli isimleri kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı takımın hedeflerinden biri de Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan forması giyen Fernando...Beşiktaş, Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu Fernando'ya "Bonservisi al, gel" demişti... Çin ekibi Bejing Guoan ile 2022 yılının aralık ayına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldız ise yönetime "Bırakın gideyim" baskısı yapıyor...Josef de Souza ile sürekli görüşen Fernando, vatandaşından İstanbul ve Beşiktaş ile ilgili bilgeleri almış durumda. Fernando'nun kariyerinde; Gremio, Shaktar Donetsk, Sampdoria ve Spartak Moskova takımları bulunuyor.