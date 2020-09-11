Fernando Boldrin: "Rizespor'a saygı istiyorum"

Rizespor'da Fernando Boldrin, Fenerbahçe yenilgisi sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
Fernando Boldrin: 'Rizespor'a saygı istiyorum'
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11 Eylül 2020 22:46
Rizespor'da Fernando Boldrin, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Rizespor'un büyük takımlarla oynadığı maçlarda hatalar yapıldığını belirten Brezilyalı oyuncu, "Fenerbahçe'den daha iyi oynadık, net pozisyonlarımız vardı, atamadık. Yediğimiz penaltı golü... 4 sezondur Türkiye'deyim, Rizespor'un büyük takımlarla yaptığı maçlarda ilginç kararlar çıkıyor, canımızı yakıyorlar. Biraz daha Rizespor'a saygı istiyorum. Büyüklerle her maçta bu durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bugün gelen hakem arkadaşın maçlarında da hep bu sıkıntıyı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



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