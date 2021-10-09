Fernando Alonso: "Yağmur yağarsa yarış çok ilginç olur!"

Alpine pilotu Fernando Alonso, İstanbul Park'taki sıralama turlarının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fernando Alonso: 'Yağmur yağarsa yarış çok ilginç olur!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ekim 2021 17:08
Alpine pilotu Fernando Alonso, İstanbul Park sıralama turlarında 5. sırayı elde etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Fernando Alonso'nun sözleri:

"Podyuma çıkma düşüncesi belki biraz iyimser olabilir. Sıralama turlarındaki performasımızdan çok mutluyuz. Tempomuz iyiydi. Denge gayet iyiydi. Tüm parçalar, tüm hamurlarda çok iyiydik. İyi bir başlangıç pozisyonumuz var. Puanlar yarın dağıtılıyor. Bugüne değil yarına odaklanmalıyız.

Pistin ne kadar uzun sürede kuruduğunu görmek ilginçti. Son 4-5 saatte yağış yoktu ama pist hala nemliydi. Hava tahminlerine göre yarın sabah yağış olacak. Eğer yağış olursa yarışın başlangıcında zemin ıslak olabilir."


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.