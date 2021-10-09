Fernando Alonso: 'Yağmur yağarsa yarış çok ilginç olur!'

Fernando Alonso, 7 yıl sonra bir Formula 1 yarışına ilk 5 sıra içerisinde başlayacak. pic.twitter.com/wWdot4Wje4



— Sporx (@sporx) October 9, 2021

Alpine pilotu Fernando Alonso, İstanbul Park sıralama turlarında 5. sırayı elde etmesinin ardından açıklamalarda bulundu."Podyuma çıkma düşüncesi belki biraz iyimser olabilir. Sıralama turlarındaki performasımızdan çok mutluyuz. Tempomuz iyiydi. Denge gayet iyiydi. Tüm parçalar, tüm hamurlarda çok iyiydik. İyi bir başlangıç pozisyonumuz var. Puanlar yarın dağıtılıyor. Bugüne değil yarına odaklanmalıyız.Pistin ne kadar uzun sürede kuruduğunu görmek ilginçti. Son 4-5 saatte yağış yoktu ama pist hala nemliydi. Hava tahminlerine göre yarın sabah yağış olacak. Eğer yağış olursa yarışın başlangıcında zemin ıslak olabilir."