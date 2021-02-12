Fernando Alonso şoku! Çenesi kırıldı

Şampiyon F1 pilotlarından Fernando Alonso trafik kazası geçirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Fernando Alonso şoku! Çenesi kırıldı
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12 Şubat 2021 08:28
Formula 1'in tecrübeli pilotlarından dünya şampiyonu sürücü Fernando Alonso, İsviçre'de bisikletiyle spor yaparken kaza geçirdi.

Yeni Formula 1 sezonunda Alpine adına mücadele edecek Fernando Alonso'nun kaza sonucu ciddi yaralanmalarının olduğu açıklandı.

Yeni sezona hazırlanan ve bisiklet yolunda bisiklet süren İspanyol sporcuya bir otomobilin çarptığı, Alonso'nun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Formula 1 muhabiri Andrew Benson; Alonso'nun kaza sonrası çenesinin kırıldığını ve tedavi için Bern'e götürüldüğünü duyurdu. Alonso'nun sezon açılışına yetişip yetişmeyeceğinin ise netlik kazanmadığı kaydedildi.

Renault takımıyla 2005 ve 2006'da şampiyonluk yaşayan Fernando Alonso, son olarak McLaren takımıyla 2018 yılında Formula 1'e veda etmiş ve kariyerini diğer otomobil yarışlarına yönlendirmişti.



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