Fernando Alonso, F1'deki en iyi genç pilotu açıkladı

Fernando Alonso, Formula 1'deki genç pilotlar arasında kendisini en çok heyecanlandıran ismi açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fernando Alonso, F1'deki en iyi genç pilotu açıkladı
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07 Kasım 2020 18:33
Formula 1'in efsane pilotlarından Fernando Alonso, geri dönüşü için hazırlıklarını sürdürüyor.

İspanyol pilot, genç pilotlar arasında kendisini en çok heyecanlandıran ismin George Russell olduğunu açıkladı.

"RUSSELL ÇOK ETKİLEYİCİ"

Alonso açıklamasında; "Tüm pilotlar arasında beni en çok heyecanlandıran George Russell oldu. Williams arabasını kullanış şekli ve hatasız olmasının üstüne doğal hız yeteneği de beni çok etkiliyor. O yüzden bir isim vermem gerekirse Russell derim." dedi.

Formula 1'e geri dönmeye hazırlanan Fernando Alonso, gelecek sezon Renault ile beraber tekrar pistlerde olacak.



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