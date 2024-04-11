Fernando Alonso, 2026'ya kadar Aston Martin'de

İspanyol pilot Fernando Alonso, 2026 sezonu sonuna dek Aston Martin için yarışacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fernando Alonso, 2026'ya kadar Aston Martin'de
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Nisan 2024 19:47
Son güncelleme 11 Nisan 2024 19:51
Formula 1 takımlarından Aston Martin, İspanyol pilotu Fernando Alonso ile yeni sözleşme imzaladı.

Aston Martin'den yapılan açıklamada, F1'de iki şampiyonluğu bulunan Alonso'nun 2026 sezonu sonuna kadar takımda kalacağı belirtildi.

2018 yılında bıraktığı F1'e 2021'de Alpine takımı ile geri dönen Alonso, 2023'te Aston Martin'e transfer olmuştu.

F1'de toplam 384 Grand Prix'ye katılan Alonso, organizasyonun en tecrübeli ismi olarak öne çıkıyor.

42 yaşındaki İspanyol pilot, 2024 sezonundaki pilotların en yaşlısı konumunda da yer alıyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery