Fernando: '6 genç ile maça çıkmak bizim için sürpriz'

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'ya 2-1 yenildiği gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen ve performansıyla da eleştiri toplayan Fernando açıklamalarda bulundu.Benfica'nın İstanbul'a genç bir kadro ile gelmesinin kendilerini şaşırttığını ifade eden Fernando, "için savaşacak" dedi.Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage de altyapıdan gelen 6 futbolcuyu Galatasaray karşısında 11'de oynattıklarını ve maçtan galibiyetle ayrıldıklarını ifade ederek, "Altyapıdan gelen 6 oyuncuyla maçın kazanılmasından dolayı ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Bu durum bizim kulüp kültürümüze uygun" şeklinde konuştu.•19 Felix•19 Florentino•20 Fernandes•22 Riberio•21 Ferro•21 Dias