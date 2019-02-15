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Fernando: "6 genç ile maça çıkmak bizim için sürpriz"

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'ya 2-1 yenildiği gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen ve performansıyla da eleştiri toplayan Fernando açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Fernando: '6 genç ile maça çıkmak bizim için sürpriz'
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15 Şubat 2019 11:45
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'ya 2-1 yenildiği gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen ve performansıyla da eleştiri toplayan Fernando açıklamalarda bulundu.

Benfica'nın İstanbul'a genç bir kadro ile gelmesinin kendilerini şaşırttığını ifade eden Fernando, "Bu bir sürprizdi, Benfica'nın bu kadar genç futbolcu ile İstanbul'a gelmesini beklemiyorduk. Bize karşı çok iyi mücadele ettiler, iyi bir performans sergilediler. Kaybetmek gerçekten çok üzücü ancak bu tip maçlar iki ayaklı ve biz de Portekiz'de kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Ben, Portekiz'de olamayacağım ancak takım arkadaşlarım gereken skoru almak için savaşacak" dedi.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage de altyapıdan gelen 6 futbolcuyu Galatasaray karşısında 11'de oynattıklarını ve maçtan galibiyetle ayrıldıklarını ifade ederek, "Altyapıdan gelen 6 oyuncuyla maçın kazanılmasından dolayı ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Bu durum bizim kulüp kültürümüze uygun" şeklinde konuştu.

- Benfica 11'inden;

•19 Felix
•19 Florentino
•20 Fernandes
•22 Riberio
•21 Ferro
•21 Dias

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