Fernandinho bir sezon daha Manchester City'de

Manchester City, Brezilyalı futbolcusu Fernandinho'nun sözleşmesini bir sezon daha uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Fernandinho bir sezon daha Manchester City'de
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29 Haziran 2021 15:12
Fernando Luiz Rosa
Fernando Luiz Rosa
Man City
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Brezilyalı futbolcusu Fernandinho'nun sözleşmesini bir sezon daha uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda biten sözleşmesinin 2022 yazına kadar uzatıldığı belirtildi.

İmza töreninin ardından duygularını dile getiren takımın kaptanı Fernandinho, "Futbol kafamda ve zihnimde yaşamaya devam ediyor. Görevim henüz bitmedi." ifadelerini kullandı.

Manchester City'ye 2013'te Shakhtar Donetsk takımından transfer olan Fernandinho, geçen sezon tüm kulvarlarda 37 karşılaşmada görev alırken, 1 kez ağları sarstı.

Takımıyla 350 resmi maça çıkan defansif orta saha oyuncusu, bu dönemde 6 lig kupası ve 4 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.


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