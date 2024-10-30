Brooklyn Nets başantrenörü Jordi Fernandez, Ben Simmons'ın, aksi belirtilene dek arka arkaya gecelerde oynamasını beklemediğini söyledi.



New York Daily News'den CJ Holmes, sırt sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz gece Denver Nuggets'a karşı forma giyemeyen Simmons'ın, bu gece Memphis Grizzlies'e karşı oynamasının beklendiğini belirtti.



Simmons, bu sezon oynadığı üç maçta ortalama 24 dakikada sahada kalarak 5.0 sayı, 5.7 ribaund ve 5.7 asist ortalamaları kaydetmişti.



2022'de takıma katıldığından beri Brooklyn ile 60 maça çıkabilen eski All-Star oyuncu, bu süreçte iki ameliyat geçirdiği sırt sakatlıklarıyla mücadele etti.



