Fernandez: "Simmons arka arkaya gecelerde oynamayacak"

Brooklyn Nets başantrenörü Jordi Fernandez, Ben Simmons'ın, aksi belirtilene dek arka arkaya gecelerde oynamasını beklemediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Fernandez: 'Simmons arka arkaya gecelerde oynamayacak'
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30 Ekim 2024 12:14
Brooklyn Nets başantrenörü Jordi Fernandez, Ben Simmons'ın, aksi belirtilene dek arka arkaya gecelerde oynamasını beklemediğini söyledi.

New York Daily News'den CJ Holmes, sırt sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz gece Denver Nuggets'a karşı forma giyemeyen Simmons'ın, bu gece Memphis Grizzlies'e karşı oynamasının beklendiğini belirtti.

Simmons, bu sezon oynadığı üç maçta ortalama 24 dakikada sahada kalarak 5.0 sayı, 5.7 ribaund ve 5.7 asist ortalamaları kaydetmişti.

2022'de takıma katıldığından beri Brooklyn ile 60 maça çıkabilen eski All-Star oyuncu, bu süreçte iki ameliyat geçirdiği sırt sakatlıklarıyla mücadele etti.

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