Fernandes: "Ronaldo oynadığım en yetenekli futbolcu değil"

Portekizli yıldız Manuel Fernandes Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun birlikte oynadığı en yetenekli futbolcu olmadığını söyledi.

Fernandes: 'Ronaldo oynadığım en yetenekli futbolcu değil'
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07 Temmuz 2020 02:16
Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes kendisi ile yapılan bir röportajda vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun birlikte oynadığı en yetenekli futbolcu olmadığını söyledi.

Manuel Fernandes kendisine sorulan 'Oynadığın en yetenekli oyuncu kim?' sorusuna yanıt vererek Ronaldo'nun çok yetenekli ve süper bir profesyonel olduğunu söyleyerek oynadığı en yetenekli isim olmadığını söyledi. Fernandes bu konuda Deco, Figo, David Villa ve David Silva'yı daha önde gördüğünü söyledi.

Fernandes açıklamasında, "Ronaldo çok yetenekli ve süper profesyonel ama oynadığım en yetenekli futbolcu olduğunu söyleyemem. David Villa, David Silva, Deco ve Figo'ya haksızlık etmiş olurum." ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki Manuel Fernandes Beşiktaş'ın ardından gittiği Rusya'da bir kez daha yıldızını parlatmış ve Lokomotiv Moskova macerasının ardından Krasnodar'a transfer olmuştu. Krasnodar formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'a karşı da oynayan Fernandes bu sezon 14 maçta forma giymiş ve 2 gol atmıştı.



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