Fernandao Konya'ya geliyor, kadroya alınmadı

Brezilya Ligi takımlarından Bahia'da forma giyen Jose Fernandao, takımının Palmeiras ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.



Adı Süper Lig takımlarından Konyaspor ile ciddi şekilde anılan Fernandao'nun kadroya alınmaması, Brezilya basınına göre bu transferin bittiğine yorumlandı.



2018/19 sezonu devre arasında Bahia'nın 1 milyon euro ödeyerek Al Wahda'dan kadrosuna kattığı 33 yaşındaki golcü oyuncu, geldiğinden beri oynadığı 42 maçta 9 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.



