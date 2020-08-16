Süper Lig'in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği Brezilyalı forvet Fernandao için Konyaspor da devreye girdi.



Yeşil-Beyazlılar, Bahia'da sözleşmesi devam eden oyuncuya Erzurumspor'un önerdiği rakamdan daha yüksek bir para sundu. Fernandao'nun Konyaspor'a daha yakın olduğu ifade edilirken kulübüyle bonservis meselesinin çözülmesini beklediği bildirildi.



Bursaspor ve Fenerbahçe'de son derece başarılı performanslar ortaya koyan Fernandao 3 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e dönmeyi çok istiyor.



Transferin kısa süre içinde gerçekleşmesi bekleniyor.







