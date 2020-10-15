Fernandao, Goias'a transfer oldu

Türkiye'de transfer gündeminde de yer alan Fernandao, Goias'a transfer oldu.

Haber; Sporx.com
Fernandao, Goias'a transfer oldu
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15 Ekim 2020 16:48
Türkiye'de transfer döneminde uzun bir süre Konyaspor, Göztepe ve Karagümrük ile görüşmeler yapan Brezilyalı futbolcu Fernandao, Goias'a transfer oldu.

Transfer süreci hakkında açıklamalarda bulunan Fernandao, "Transfer döneminde bazı opsiyonlarım vardı ancak ailemin yanında olmayı tercih ettim ve kariyerime çok yakından tanıdığım ve ilişkilerimin sağlam olduğu Goias'ta devam etmeye karar verdim" dedi.



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