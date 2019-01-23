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Fernandao, eski takımına döndü!

Fenerbahçe'nin eski forveti Fernandao, Al-Wahda takımından ayrıldı ve eski takımı Bahia'ya transfer oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fernandao, eski takımına döndü!
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23 Ocak 2019 16:41
Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Wahda'ya sattığı Fernandao, eski takımı Bahia'ya döndü.

Brezilya ekibi Bahia, 31 yaşındaki forveti transfer ettiklerini sosyal medyadan paylaştıkları bir video ile duyurdu.

Fernandao, 2013 yılında Bahia forması giymiş ve ardından Bursaspor'a transfer olmuştu. Golcü oyuncu, 2015 yılında ise 3.40 milyon euroya Fenerbahçe'ye gitmişti.

Bu sezon Suudi Arabistan'da etkili bir performans ortaya koyamayan 31 yaşındaki forvet, Al-Wahda ile çıktığı 14 maçta sadece 2 gol atabilmişti.

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