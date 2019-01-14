'nin sezon başında Suudi Arabistan temsilcisi Al Wahda'ya sattığı golcü oyuncu, Brezilya'daki eski takımına dönmeye hazırlanıyor.Al Wahda ile Haziran ayına kadar sözleşmesi devam eden Fernandao, eski takımı'ya dönmenin planlarını yapıyor. Brezilya basınında yer alan haberde Bahia'nın tecrübeli golcü oyuncu için temaslarda bulunduğu belirtilirken, Fernandao da konuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı.Brezilya basınına konuşan Fernandao, Bahia'ya dönme ihtimalinin sorulması üzerineifadelerini kullandı.31 yaşındaki Brezilyalı forvey Al Wahda formasıyla sezon başından bu yana 14 maçta 3 gole imza attı.