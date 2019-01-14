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Fernandao, Brezilya'ya geri dönüyor

Sezon başında Fenerbahçe'nin Al Wahda'ya sattığı Fernandao, eski takımlarından Bahia'ya dönmeye hazırlanıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fernandao, Brezilya'ya geri dönüyor
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14 Ocak 2019 03:36
Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan temsilcisi Al Wahda'ya sattığı golcü oyuncu Fernandao, Brezilya'daki eski takımına dönmeye hazırlanıyor.

Al Wahda ile Haziran ayına kadar sözleşmesi devam eden Fernandao, eski takımı Bahia'ya dönmenin planlarını yapıyor. Brezilya basınında yer alan haberde Bahia'nın tecrübeli golcü oyuncu için temaslarda bulunduğu belirtilirken, Fernandao da konuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı.

Brezilya basınına konuşan Fernandao, Bahia'ya dönme ihtimalinin sorulması üzerine ''Bahia benim için bir aile gibi. Umarım en kısa zamanda Bahia'ya geri dönerim'' ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki Brezilyalı forvey Al Wahda formasıyla sezon başından bu yana 14 maçta 3 gole imza attı.



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