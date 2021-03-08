Fernand Coulibaly: "Hasan Şaş ile grup seks yaptım"

Malili eski futbolcu Fernand Coulibaly'in YouTube'da Atakan Kurt'un kanalında yaptığı Hasan Şaş açıklaması günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fernand Coulibaly: 'Hasan Şaş ile grup seks yaptım'
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08 Mart 2021 16:31
Malili eski futbolcu Fernand Coulibaly, YouTube'da Atakan Kurt'un kanalına konuk oldu ve yaptığı açıklamalar ile bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.

"Ankaragücü'nde Hasan Şaş ile beraber oynuyorduk. Bir gün bana 'Senin oteldeki oda nasıl, bana küçük oda vermişler' dedi. Ben de iyi dedim. 'Yarın bırakır mısın bana işim var' dedi. Ben de mal değilim anladım, 'Gelirken iki tane getir' dedim. Ertesi gün biz 4 kişi otelde buluştuk. Hasan bir türlü başlamıyor. Cevap da vermiyor. Neyse ben başladım artık, Hasan da ses yok şortunu indirmiyor. Sordum yine, 'Ya Coulibaly seninki büyük, benimki küçük. Utanıyorum' dedi. 'Tamam kardeşim, herkes zenci değil' dedim" dedi.

Atakan Kurt'un kanalına konuk olan Coulibaly'nin yaptığı açıklamaların tamamını buradan izleyebilirsiniz





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